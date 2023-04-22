Какой перекус не вреден для фигуры, рассказала врач

Тюменский врач-эндокринолог, диетолог Елена Дороднева рассказала, какие продукты можно использовать в качестве перекуса без вреда для здоровья и веса.

По ее словам, важно знать, что набор массы тела происходит, как правило, из-за сладкого и жирного. Такой пищи следует избегать. При этом основная проблема в том, что продукты, способствующие набору веса, в абсолютной доступности, стоит протянуть руку.

В первую очередь, нужно попить воды. Это продукт с нулевыми калориями. Иногда желание что-то поесть – это "маска" жажды, в таком случае аппетит сразу снизится. Особенно такое происходит у пациентов с избыточной массой тела, которые не соблюдают водный режим. Вода работает в качестве стимулятора обмена веществ и выводит токсины.



Для легкого перекуса между приемами пищи подходят яблоки, груши, апельсины, грейпфрут. Употребление бананов, фиников, инжира, винограда при снижении веса нужно контролировать, они обладают высоким гликемическим индексом.

Овощи и зелень – хороший вариант. Огурцы, помидоры, капуста, сельдерей содержат большое количество пищевых волокон, которые увеличивают объем пищи в желудке и, соответственно, снижают аппетит, а кроме того, они благоприятно действуют на кишечную микрофлору, сообщила Тюменская область сегодня.