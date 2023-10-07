Сколько хлеба можно есть, рассказала диетолог

Базовый продукт на нашем столе - цельнозерновой хлеб из пшеничной муки. - Несколько кусочков хлеба, съеденных за день, не отразятся на вашей фигуре, - поясняет диетолог Дина Каурцева. - Из него можно получить белок, много клетчатки и суточную дозу витаминов В. Эти вещества необходимы нашему организму для биохимических процессов. Ешьте хлеб во время основных приемов пищи – завтрак, обед, ужин. Только важно не перебарщивать: суточная норма потребления хлеба – 150 граммов. Это 3-5 ломтиков.

Дина Валерьевна уточнила, что клетчатка (пищевые волокна) регулирует работу кишечника, формирует его микрофлору, улучшает иммунную систему. Пищевые волокна снижают аппетит, дают долгое чувство насыщения. Их особенно много в ржаном хлебе, сообщает АиФ-Тюмень.