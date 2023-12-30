Какая еда может повысить настроение, рассказала диетолог

Тюменский диетолог Валерий Смирнов перечислил продукты, которые могут повысить настроение. Стоит обратить внимание шпинат, кудрявую капусту и рукколу. Эти листовые овощи богаты фолиевой кислотой, которая играет ключевую роль в выработке серотонина – гормона счастья.

Авокадо содержит мононенасыщенные жиры и витамины группы B. Фрукт помогает стабилизировать уровень сахара в крови и обеспечивает мозг энергией, что важно для хорошего настроения.

Нельзя забывать про темный шоколад, который часто уступает первенство молочным. Он содержит фенолы, которые помогают вырабатывать эндорфины. Однако следует употреблять шоколад в меру.

"Жирная рыба, миндаль, фисташки – все это уменьшает уровень стресса и улучшают работу мозга, снижают риск депрессии, сообщает Мегатюмень.