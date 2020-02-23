Доход тюменца за 2019 год в среднем составил более 500 тысяч рублей

По данным Тюменьстата, за период с января по ноябрь 2019 года средняя зарплата в Тюменской области составила 46 тыс. 894 рубля. Тот же показатель в 2018 году был чуть ниже - 44 тыс. 990 рублей.

Во втором квартале 2019 года жители региона смогли заработать больше всего – в это время средняя зарплата была в районе 50 тыс. рублей. При этом самым прибыльным месяцем стал май – в среднем зарплата составила 52 тыс. 382 руб. Также высокий доход принесли март (49 тыс. 636 руб.) и июнь (49 тыс. 586 руб.).

Наибольший доход жители Тюменской области смогли получить на производстве химических веществ и продуктов (176 тыс. руб.), добыче природного газа и нефти (152 тыс. руб.), научных исследованиях и разработках (около 107 тыс. руб.), производстве машин и оборудования (около 70 тыс. руб.), финансовой и страховой деятельности (68 тыс. 640 руб.) и других, пишет "Вслух.ру".