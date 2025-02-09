Стало известно, сколько зарабатывают тюменские капитаны, бортпроводники и водители

По данным регионального департамента труда и занятости населения, требуются три капитана. Специалистам готовы платить от 94 тыс. 667 руб. до 96 тыс. 333 руб. в месяц.

Найти работу могут пять бортпроводников — для них зарплата от 72 тыс. 500 руб. до 80 тыс. руб. Также нужны пять машинистов передвижных электростанций с заработком от 92 тыс. 500 руб. до 102 тыс. 500 руб.

Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта будет зарабатывать по 40 тыс. рублей, открыто пять вакансий.

Одна из самых актуальных профессий в Тюменской области — водитель автомобиля, требуются 1 тыс. 115 специалистов. Для них указана зарплата от 46 тыс. 641 руб. до 53 тыс. руб. Также открыто 111 вакансий для водителей автобусов с заработком от 40 тыс. 312 руб. до 49 тыс. 616 руб. Есть 209 мест для кондукторов (от 30 тыс. 714 руб. до 36 тыс. 500 руб.), - сообщает Вслух.ру.