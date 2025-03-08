Средняя зарплата тюменцев превысила 119 тысяч рублей

Согласно данным Росстата за декабрь, жители Тюменской области заработали рекордную сумму за месяц.
В канун Нового года среднемесячная номинальная начисленная зарплата составила 119 тыс. 673 рублей. Это на 26,9% больше, чем годом ранее. Динамика в Тюменской области – самая высокая в Уральском федеральном округе, она превышает общероссийскую (21,9%).
Традиционный зарплатный бум объясним в том числе годовыми премиями.
В целом за 2024 год среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Тюменской области составила 83 тыс. 417 рублей, что на 17,2% больше, чем годом ранее, - сообщает Вслух.ру.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru