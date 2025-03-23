Монтажникам в Тюменской области готовы платить до 106 тысяч рублей

В службе занятости Тюменской области открыто более 17,6 тысячи вакансий. Среди востребованных специалистов – монтажники.

Организации примут 308 монтажников технологических трубопроводов, им готовы платить до 106 тыс. 871 руб. Монтажники по монтажу стальных и железобетонных конструкций будут получать до 85 тыс. 100 руб., требуется 95 специалистов.

Найдут работу 36 электромонтажников по кабельным сетям с зарплатой до 79 тыс. 444 руб.

Есть 12 мест для монтажников систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации, для них заработок до 70 тыс. рублей. Такой же доход для монтажника наружных трубопроводов, нужен один специалист.

Также открыты вакансии для 486 монтажников без указания профиля с зарплатой до 71 тыс. руб.

Всего в списке департамента труда и занятости населения Тюменской области 146 рабочих специальностей и 176 профессий служащих, - сообщает Вслух.ру.