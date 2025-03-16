До 87 тысяч рублей могут получать тюменские врачи

Медицинские работники могут найти работу в Тюменской области. Из 17,6 тысячи заявленных вакансий 1,1 тысячи приходится на здравоохранение и социальные услуги.

Организации примут 50 врачей, им готовы платить до 87 тыс. рублей в месяц; двух врачей-стоматологов — до 75 тыс. руб. Трудоустроиться смогут 79 фельдшеров, для них заработок — до 46 тыс. 133 руб. Еще нужны семь акушерок (до 43 тыс. 375 руб.).

Востребованы медицинские сестры: для них есть 94 вакансии с зарплатой до 40 тыс. 112 руб. Медсестры палатные (постовые) будут получать чуть больше — до 43 тыс. 678 руб., есть 36 вакансий. Также есть места для двух медсестер стоматологического кабинета (32 тыс. 950 руб.).

Работу найдут 20 фармацевтов (до 53 тыс. 799 руб.), пять фельдшеров-лаборантов (до 49 тыс. 330 руб.), три рентгенолаборанта (до 39 тыс. руб.), три медицинских регистратора (29 тыс. 750 руб.), три санитара (34 тыс. 667 руб.) и т.д.

Кроме того, требуются 37 ветеринарных врачей (до 52 тыс. 253 руб.) и четыре ветеринарных фельдшера (до 41 тыс. 167 руб.), - сообщает Вслух.ру.