Какие зарплаты у тюменских рководителей

Высокие зарплаты предлагают начальникам участков: до 94 тыс. 233 руб. в строительстве до 107 тыс. 250 руб. в прочих отраслях, открыто по пять вакансий. В топе по зарплатам и главные инженеры: организации примут шесть специалистов с зарплатой до 98 тыс. 308 руб.

Два начальника в промышленности будут претендовать на доход до 124 тыс. 400 руб., один руководитель группы (также в промышленности) — до 85 тыс. руб.

Есть пять вакансий - для заведующих финансово-экономическим и административным отделами, для них зарплата 59 тыс. руб. Такую же сумму предлагают управляющим предприятий, требуется три специалиста. До 57 тыс. 175 руб. будут получать заведующие отделениями, открыто пять вакансий.

Требуются два заведующих производством, шеф-поварам готовы платить 65 тыс. 178 руб.

Семь соискателей могут стать начальниками отделов (специализированного в прочих отраслях), им предлагают 54 тыс. 714 руб.

Зарплата 50 тысяч рублей указана для директора школы и для генерального директора предприятия. Открыто по одному предложению для трудоустройства, - сообщает Вслух.ру.