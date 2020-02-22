Тюменцы с ограниченными возможностями здоровья играют в КВН

Фото Вики Фроловой, из группы команды КВН "Омутинка" ВКонтакте

В Тюменской области созданы условия для занятий спортом и различного вида творчества для людей с ограниченными возможностями здоровья. Многих молодых людей из этой категории привлекает участие в КВН, а команды успешно участвуют в областных фестивалях и даже представляют регион на всероссийских и международных мероприятиях.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, ежегодно проводится Областной фестиваль команд КВН среди молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. Он разделен в два этапа: "Весенний фестиваль" и "Осенний Кубок КВН". В 2019 году его участниками стали 15 команд из 16 муниципальных образований Тюменской области. Команда - победитель отправилась на Всероссийские игры интегрированного КВН.

В 2019 году в Тюмени проходил Межрегиональный открытый Кубок команд КВН ВОИ УФО среди молодых инвалидов. На сцене Дворца творчества и спорта "Пионер" выступили восемь команд из Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской областей, ХМАО-Югры, Пермского края и республики Башкоркостан. Кроме того, команда КВН "Омутинка" из Омутинского района представила регион на Международном музыкальном фестивале "Голосящий КиВиН-2019", который проходил в Светлогорске.

Выступления на подобных молодежных форумах помогают участникам команд найти свое место в жизни, обрести верных друзей и поверить в свои силы.