Уватский район будет развиваться в соответствии с поручениями губернатора

Фото пресс-службы администрации Уватского района

В Уватском районе начались предпроектные работы по строительству больницы. Также в соответствии с поручениями губернатора Тюменской области будут определены первоочередные мероприятия по капитальному ремонту Демьянской школы.

Рабочее совещание по развитию Уватского района с главой региона прошло в режиме видеоконференции. По его итогам также решено отремонтировать подъездные пути к новой школе в Горнослинкино, пишет ИА "Тюменская линия".

Глава Уватского района Сергей Путмин отметил, что поручения губернатора совпадают со стратегией развития муниципалитета. Запланированные мероприятия отражены в областном и районном бюджетах.

"В реализации задействованы как наши специалисты, так и основные департаменты областного правительства. Так, уже в 2020 году мы реализуем крупные проекты, которые одному району не по силам: строительство новых школ, дамб, спортзалов, жилых домов, благоустройство территорий, переселение из аварийного жилья и модернизация объектов ЖКХ", – прокомментировал Сергей Путмин.

Также глава района проинформировал Александра Моора о выполнении поручений по благоустройству центральных площадей в Демьянке и Демьянском, ремонту улицы Набережной в Увате, строительству дорог в микрорайоне Дорожников в Туртасе, капитальный ремонт тепловых сетей в Увате, Алымке и Красном Яре, разработку проектной документации по реконструкции дамбы в Осиннике.