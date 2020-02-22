Тюменские пенсионеры осваивают интернет

Тюменская область вошла в ТОП-10 активных субъектов РФ по итогам конкурса личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности "Спасибо Интернету". Пенсионеры региона осваивают Глобальную сеть и используют возможности интернета для того, чтобы сделать жизнь проще и интереснее.

Одна из участниц конкурса от Тюменской области - Завия Ахметовна Фрицлер. Это пенсионерка с активной жизненной позицией, она прошла курсы повышения компьютерной грамотности и теперь не представляет жизнь без интернета. По ее мнению, овладев даже самыми простыми вещами, можно экономить силы, время и средства.

Например, через платежные системы и портал государственных услуг можно, не выходя из дома, оплачивать коммунальные платежи, мобильную связь, штрафы и налоги. Соседи Завии Ахметовны, узнав о такой возможности, просят ее помочь осуществить перевод, но и попутно сами осваивают онлайн- сервисы, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

Представители старшего поколения также используют социальные сети в качестве средства коммуникации. Они могут отправлять текстовые или аудиосообщения, делиться и получать фотографии от родных. А для посвятившей себя рукоделию Завии Ахметовны соцсети - это еще и возможность черпать новые технологии изготовления кукол.

На своей страничке в социальной сети "Вконтакте" Завия Фрицлер делится своими работами, а в тематической группе размещает видеозаписи с мастер-классами по шитью. При этом материалы для своих творений она заказывает в интернет-магазине. В планах у рукодельницы - расширение аудитории, выход на новые интерактивные площадки и работа с графическими редакторами.