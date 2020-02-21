У тюменских поликлиник меняется график на время праздников

Все поликлиники Тюмени в праздничные и выходные дни будут работать по утвержденному графику.

22, 24 февраля и 7, 9 марта поликлиники будут открыты с 9 до 16 часов. Прием пациентов проведет дежурный врач. В поликлиниках в это время будут работать процедурный и перевязочный кабинеты, клинико-диагностическая лаборатория, рентгенологическое отделение и кабинет ЭКГ. Также по утвержденному графику будут вести прием узкие специалисты, работать отделение неотложной помощи.

23 февраля и 8 марта лечебные учреждения будут работать с 9 до 12 часов. Нуждающихся в медицинской помощи примет дежурный врач. Будут работать по утвержденному графику процедурный и перевязочный кабинеты, отделение неотложной помощи, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.