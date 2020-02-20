Коллекторов оштрафовали за звонки тюменке по поводу бывшей коллеги

В Тюмени к административной ответственности привлекли коллекторское агентство, которое угрожало знакомой должницы.

Звонки от коллекторов поступали тюменке с конца июня 2019 года. Они спрашивали ее о бывшей коллеге по работе, с которой они уже не общались. Женщина сообщила об этом коллекторам, и звонки временно прекратились. Однако в конце сентября 2019 года коллекторы объявились вновь. Они требовали от женщины связаться со старой знакомой и убедить ее вернуть долг в микрофинансовую организацию.

"В разговорах коллекторы угрожали тюменке применением санкций в отношении, если она не свяжется с должницей в целях передачи ей информации. Кроме того, в начале всех разговоров коллекторы не сообщали ей наименование организации и фамилию, имя, отчество работника, осуществляющего звонок, что также является нарушением", — рассказали в пресс-службе УФССП по Тюменской области.

Женщина обратилась в управление Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области. В отношении организации был составлен административный протокол, который Арбитражный суд Тюменской области рассмотрел в январе 2020 года и привлек нарушителей к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.