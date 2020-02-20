В праздники тюменские городские парковки будут бесплатными

В Тюмени с 22 по 24 февраля многоуровневая парковка на набережной переходит на бесплатный режим работы. Это предпринято для удобства зрителей мероприятий "Битва на Туре" и #СпецоперацияЛед. Они пройдут на набережной 22 и 23 февраля.

Тюменским автомобилистам также напоминают, что на парковках, расположенных на улицах Республики, Герцена, Первомайской, по выходным и праздничным дням, а также в будни с 19.00 до 7.00 по местному времени за размещение транспорта плата не взимается.