В праздники тюменские городские парковки будут бесплатными

15:10 20 февраля 2020
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В Тюмени с 22 по 24 февраля многоуровневая парковка на набережной переходит на бесплатный режим работы. Это предпринято для удобства зрителей мероприятий "Битва на Туре" и #СпецоперацияЛед. Они пройдут на набережной 22 и 23 февраля.

Тюменским автомобилистам также напоминают, что на парковках, расположенных на улицах Республики, Герцена, Первомайской, по выходным и праздничным дням, а также в будни с  19.00 до 7.00 по местному времени за размещение транспорта плата не взимается.

Теги: парковки , праздники
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