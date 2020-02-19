Для тюменцев организуют экскурсию в Ялуторовск на Масленицу

Фото пресс-службы ТМПО

Тюменское музейно-просветительское объединение предлагает тюменцам отправиться справлять Масленицу в славный город Ялуторовск. Старт экскурсии назначен 1 марта в 9:30.

Продолжительность экскурсии 8 часов. За это время вы побываете в краеведческом музее и доме декабриста М.И. Муравьева-Апостола, сможете принять участие в масленичных гуляньях на Сретенской площади и узнаете, почему Ялуторовску присвоено звание "Блинная столица России".

1 марта в Ялуторовске состоится региональный праздник "Ялуторовская Масленица", который по результатам народного голосования, проходившем на официальном сайте Национального календаря событий EventsInRussia.com, получил статус "Лучшее событие", войдя в ТОП-20 самых масштабных событий страны.

В 2020 году во время празднования "Ялуторовской Масленицы" состоится II "Битва Блинопеков". Команды профессионалов будут выпекать гигантские блины на двух трехметровых сковородах.

Стоимость билета: взрослый - 1250 руб., детский - 950 руб., пенсионеры и студенты – 1000 рублей (Обязательно предварительное бронирование, количество мест ограничено).

Возрастная категория 12+

Телефон для бронирования: +7 (3452) 45-35-90, +7929 266 7372.

ВНИМАНИЕ! Билеты на экскурсию продаются только в кассе Музейного комплекса им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63).