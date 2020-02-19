"Афиша Тюмень" разыгрывает билеты на спектакль "Слухи"

Фото организаторов

Проект "Афиша Тюмень" разыгрывает билеты на спектакль "Слухи" (12+) на своих страницах в Instagram и ВКонтакте.

Любой подписчик "Афиши" имеет возможность побывать на спектакле, который пройдет 11 марта в 19:00 в Тюменской филармонии.

Победителей будет двое, каждый из которых получит билеты на две персоны. Итоги подведут с помощью специального приложения 9 марта.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо быть участником группы Афиша Тюмень | КтоКуда72 в социальной сети ВКонтакте, сделать репост записи с розыгрышем, добавить комментарий под записью о конкурсе в группе "Афиши", а также комментарий вместе с репостом на своей странице. Он должен содержать не менее трех слов. Правила участия в розыгрышах доступны по ссылке: https://vk.cc/8vOJ7H

Также "Афиша Тюмень" разыгрывает билеты и на странице в Instagram. Для участия в конкурсе необходимо подписаться на "Афишу Тюмень" и отметить лайком публикацию о розыгрыше. В комментариях под сообщением о розыгрыше следует, не повторяясь, выделить трех друзей. Количество комментариев не ограничено, чем больше их будет, тем ближе станут заветные билеты.

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Внимание! Розыгрыш проводится среди жителей Тюмени. Фейковые, пустые и рекламные аккаунты не участвуют. На момент подведения итогов ваш аккаунт должен быть ОТКРЫТЫМ.