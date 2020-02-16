Жители разных городов примут участие в тюменском чемпионате по спидкубингу

Чемпионат по спидкубингу пройдет в Тюмени с 29 февраля по 1 марта. Для участия в нем уже подали заявки около 40 человек – не только тюменцы, но и представители из других городов России.

Как рассказала руководитель сообщества "Тюмень|Speedcubing" Александра Вешкурцева, уже подтвердили свое участие жители Талицы, Тобольска, Ижевска, Перми, Тулы, Новосибирска, Челябинска, Златоуста, Екатеринбурга и Дюртюлей. Кроме того, много заявок ожидается в последние дни перед чемпионатом.

Регистрация продолжится до 25 февраля. Принять участие в чемпионате может каждый, главное - уметь собирать кубик Рубика или любую другую головоломку, по которой проводится соревнование. В рамках чемпионата предусмотрены 13 дисциплин. Победителей и призеров наградят уникальными медалями, дипломами, а также головоломками от спонсора чемпионата. Все участники получат сертификаты и памятные сувениры, пишет ИА "Тюменская линия".

Чемпионат будет проходить в мультицентре "Контора пароходства" по адресу ул. 25 Октября, 23а.