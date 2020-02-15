Тюменские свадьбы становятся всё более технологичными

Свадебный сезон 2020 года призывает всех желающих связать себя узами брака выбирать для проведения торжества всевозможные технические фишки. По словам организатора праздников, свадебные традиции в виде каравая и выкупа невесты уже непопулярны и отходят на второй план. Всё меньше современных женихов и невест придерживаются прежних традиций.

Так, например, традиционный выкуп невесты может быть проведён в виде своеобразного квеста, а свадебные фото и видео могут показывать прямо на празднике. Сами же приглашения на торжество делают в виде AR-приглашений или создаются специальные приглашения-сайты.

По словам руководителя агентства современных свадебных технологий Анны Павловой, на современных свадьбах появление торта представляет собой шоу – торт может быть подвесным или может быть представлена видеопроекция (3d-mapping) на торт. В целом видеопроекции довольно популярны – можно создать декор банкетного зала с помощью проекции, а ещё – интерактивную дорожку, по которой будут идти молодожёны.

Помимо уже привычного на свадьбах candy-бара организовывают сырный бар, арома-бар. Также в настоящее время в качестве развлекательной программы популярны различные VR-квесты, инстабудки, интерактивные кнопки, а также AR-альбомы с фотографиями, которые "оживают", стоит только навести на них смартфон со специальным приложением, сообщает "АиФ – Западная Сибирь".