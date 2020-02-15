Тюменские свадьбы становятся всё более технологичными

11:58 15 февраля 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
pixabay.com

Свадебный сезон 2020 года призывает всех желающих связать себя узами брака выбирать для проведения торжества всевозможные технические фишки. По словам организатора праздников, свадебные традиции в виде каравая и выкупа невесты уже непопулярны и отходят на второй план. Всё меньше современных женихов и невест придерживаются прежних традиций.

Так, например, традиционный выкуп невесты может быть проведён в виде своеобразного квеста, а свадебные фото и видео могут показывать прямо на празднике. Сами же приглашения на торжество делают в виде AR-приглашений или создаются специальные приглашения-сайты.

По словам руководителя агентства современных свадебных технологий Анны Павловой, на современных свадьбах появление торта представляет собой шоу – торт может быть подвесным или может быть представлена видеопроекция (3d-mapping) на торт. В целом видеопроекции довольно популярны – можно создать декор банкетного зала с помощью проекции, а ещё – интерактивную дорожку, по которой будут идти молодожёны.

Помимо уже привычного на свадьбах candy-бара организовывают сырный бар, арома-бар. Также в настоящее время в качестве развлекательной программы популярны различные VR-квесты, инстабудки, интерактивные кнопки, а также AR-альбомы с фотографиями, которые "оживают", стоит только навести на них смартфон со специальным приложением, сообщает "АиФ – Западная Сибирь".

Теги: свадьба , технологии , тренды
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Март, 2020