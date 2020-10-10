Более тысячи пар сыграли свадьбу в Тюменской области в сентябре

В Тюменской области 1 180 пар сыграли свадьбу в сентябре, из них более 700 бракосочетаний проводили в Тюмени. А в Армизонском районе за месяц никто не решился зарегистрировать отношения, при этом состоялось три развода.

Как сообщили в региональном управлении ЗАГС, 124 церемонии прошли в Тюменском районе, 80 – в Тобольском, 46 – в Ишимском, 50 – в Заводоуковском, 18 – в Ялуторовском районах.

За месяц в регионе выдано 827 свидетельств о расторжении брака, в том числе 427 – в Тюмени, пишет "Вслух.ру".

Напомним, что в период режима повышенной готовности регистрация брака в органах ЗАГС проводится в присутствии до 10 человек. Органы ЗАГС работают по предварительной записи, за исключением государственной регистрации смерти.