Креативную красавицу с длинной косой определят на конкурсе "Коса – девичья краса"

Конкурсная программа "Коса – девичья краса" состоится 7 марта в 13 часов в Доме культуры "Водник". Участницы пройдут несколько испытаний, по итогам которых будет определена победительница главной номинации в каждой возрастной категории.

Организаторы яркого конкурса приглашают к участию учащихся школ города Тюмени в возрасте от 7 до 16 лет, которые представят собой две возрастные категории участниц: 7-11 лет и 12-16 лет.

Конкурсная программа пройдет в два этапа. Отборочный тур состоится 24 февраля 2020 года. В рамках него конкурсантки представят визитную карточку. По итогам этого этапа жюри определят не более 10-12 финалисток.

В финале участницам предстоит пройти ещё несколько туров: представить визитную карточку и показать изготовленные вручную украшения для волос. Во время визитной карточки можно представить песню, стихотворение, сказку, былину или танец в стилизованном русском костюме. Завершится красочное мероприятие творческим конкурсом, презентацией оригинальной причёски и дефиле.

По результатам конкурсной программы жюри определят победительницу главной номинации "Коса – девичья краса" в каждой возрастной категории. Для всех финалисток состоится награждение дипломами и памятными призами.

Организаторы проводят конкурс с целью сохранения русских народных традиций и приобщения к ним молодежи, формирования знаний об исторических традициях быта и костюма русского народа, повышения уровня нравственного и эстетического воспитания детей.

Организатором мероприятия выступает МАУК "ЦКиТ "Тюмень" СП "ДК "Водник". 0+