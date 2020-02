Тюменцы могут выиграть билеты на спектакль "Элен и Эльза"

Фото организаторов

Проект "Афиша Тюмень" разыгрывает билеты на спектакль "Элен и Эльза" (12+) на своих страницах в Instagram и ВКонтакте.

Любой подписчик "Афиши" имеет возможность побывать на спектакле, который пройдет 22 марта в 19:00 в Тюменской филармонии.

Победителей будет двое, каждый из которых получит билеты на две персоны. Итоги подведут с помощью специального приложения 19 марта.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо быть участником группы Афиша Тюмень | КтоКуда72 в социальной сети ВКонтакте, сделать репост записи с розыгрышем, добавить комментарий под записью о конкурсе в группе "Афиши", а также комментарий вместе с репостом на своей странице. Он должен содержать не менее трех слов. Правила участия в розыгрышах доступны по ссылке: https://vk.cc/8vOJ7H

Также "Афиша Тюмень" разыгрывает билеты и на странице в Instagram. Для участия в конкурсе необходимо подписаться на "Афишу Тюмень" и отметить лайком публикацию о розыгрыше. В комментариях под сообщением о розыгрыше следует, не повторяясь, выделить трех друзей. Количество комментариев не ограничено, чем больше их будет, тем ближе станут заветные билеты.

Творческая мастерская "КЕД" (Команда Егора Дружинина) представляет одноактный экспериментальный балет "Элен и Эльза". Главные роли исполняют сестры Анастасия и Виктория Михайлец – участницы телевизионного проекта "Танцы на ТНТ" и американского телевизионного проекта So You Think You Can Dance.

Внимание! Розыгрыш проводится среди жителей Тюмени. Фейковые, пустые и рекламные аккаунты не участвуют. На момент подведения итогов ваш аккаунт должен быть ОТКРЫТЫМ.