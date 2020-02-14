В Тюмени благоустроят 52 двора

В 2020 году в областном центре в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" будут благоустроены 52 дворовых территории.

В планах — отсыпка территорий, прокладывание проездов и дорожек, озеленение, устройство ливневой канализации или дренажных колодцев, детских и спортивных площадок, газонов, освещения. К началу мая завершится отбор подрядных организаций для выполнения строительно-монтажных работ. Они стартуют, как только позволит погода.

Особенность формирования плана по благоустройству дворов в этом году — новый порядок отбора. Насколько оперативно собственники помещений примут решение, что им нужно для благоустройства двора, проведут общее собрание, подготовят соответствующую заявку и направят ее в департамент городского хозяйства администрации города, настолько и будет велика вероятность их попадания в программу на очередной год. Скоро будет объявлен отбор дворов на 2021 год.

Добавим, что согласно техническим критериям участвовать в программе могут дворовые территории, которым более 15 лет.