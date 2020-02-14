В Тюмени ускоренными темпами возводят детсады

Со значительным опережением сроков ООО "Завод ЖБИ-3" возводит детский сад в микрорайоне "Ямальский-1" г. Тюмени. К середине февраля полностью собран из стеновых панелей (уже с остеклением и окраской) трехэтажный детский сад на 350 мест. Контракт на его строительство был заключен в середине ноября 2019 года, а сегодня уже полностью готова коробка здания, строители приступили к устройству инженерных сетей (вентиляции, слаботочных сетей). На следующей неделе подрядчик приступит к сборке индивидуального теплового пункта и системы отопления. Также со следующей недели начнется монтаж кровли.

Этот же подрядчик работает на соцобъекте в микрорайоне "Войновка". Фундамент детского сада готов на половину, к концу следующей недели рабочие завершат его монтаж полностью. На цокольном этаже уже приступили к устройству стеновых панелей.

Продолжается работа и в микрорайоне "Суходолье". Здесь строители выполняют перепланировку помещений в коробке здания детского сада. Данный объект был законсервирован с 2016 года, его готовность составляла 40%. В 2019 году строительство детского сада возобновлено и после корректировки проектной документации строители приступили к работам.

Ввод этих трех детских садов запланирован на 2020 год. Также весной ожидается заключение контрактов на строительство детских садов в районе ЖК "Плеханово" и на Московском тракте.

До 2024 года в Тюменской области в рамках национальных проектов предусмотрено строительство 26 дошкольных учреждений, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.