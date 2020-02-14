ОКАС предложил тюменцам поучить нейросеть отвечать на вопросы про госуслуги

Тюменская компания ОКАС (ООО "Объединение когнитивных ассоциативных систем") по заказу правительства региона разработала диалоговую нейросетевую систему "Виртуальный консультант72". Она предназначена для повышения качества сервиса Центра телефонного обслуживания Тюменской области по обработке телефонных обращений граждан.

Жители Тюменской области могут стать участниками команды по тестированию и обучению первой диалоговой нейросетевой системы искусственного интеллекта. Для этого нужно позвонить по телефону контакт-центра "Мои документы": 8-800-250-00-72. После разговора с виртуальным консультантом вам будет предложено оставить свой отзыв о его работе. Все отзывы, а также сами диалоги прослушиваются, обрабатываются и формируются в новые вопросно-ответные пары для обучения системы.

Протестировать систему можно также при помощи мобильного приложения "Виртуальный консультант72". Она есть в магазинах Google и App store. Кроме того, ссылки для общения с виртуальным консультантом в чате размещены на главной странице Портала услуг Тюменской области и на сайте ГАУ ТО МФЦ в разделе "Полезные ресурсы". В мобильном приложении и в чате с виртуальным консультантом можно пообщаться не только текстом, но и голосом. Диалоговая нейросетевая система, подобно всем знакомой Алисе, может поговорить с пользователем, ответив на вопросы: "Кто ты такая?", "Что ты умеешь?", "Кто тебя создал?".

В ходе тестового периода система будет учиться лучше распознавать речь и более точно и полно отвечать на вопросы пользователей.

Зачем нужен вертуальный консультант? За год в Центр телефонного обслуживания поступает более полумиллиона звонков. Перечень государственных и муниципальных сервисов в регионе растет, соответственно,а значит и растет число звонков.

Виртуальный консультант принимает единовременно до 100 звонков, сокращая время ожидания ответа оператора, берет на себя значительную часть работы по консультированию граждан. Еще одно преимущество в том, что консультировать он может круглосуточно, вне зависимости от выходных и праздничных дней.