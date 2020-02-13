Неочевидные признаки варикозной болезни ног

До 89% женщин и до 66% мужчин в развитых странах страдают от варикозного расширения вен нижних конечностей. Патология всё чаще выявляется даже у школьников. Сама болезнь неприятна, но не опасна, однако она может стать причиной тромбофлебита – воспаления внутренней стенки вены, что создает тромбы и спровоцировать тромбоэмболию лёгочной артерии и смерть.

Один из самых неочевидных симптомов варикоза – зуд в голенях и лодыжках. Застой крови в пораженных венах становится причиной нарушения питания тканей. Отсюда, кстати, чрезмерная сухость и шелушение кожи ног. Также на проблему могут указывать ночные мышечные судороги, так как при варикозе растет давление на прилегающие ткани, раздражаются нервные окончания, мышцы испытывают кислородное голодание.

Стоит обратить внимание и на изменение цвета кожи в области пораженных глубоких вен, а также боль, усиливающуюся после периодов неподвижности. На начальных стадиях варикоза боль почти незаметна, но свидетельствует о затруднениях с циркуляцией крови.

Тревожный симптом - онемение и покалывание. Конечно, редкие подобные случаи укладываются в физиологическую норму, но повторяющиеся эпизоды говорят о необходимости посетить флеболога. Также неочевидным признаком варикоза являются отёки. Отечность тканей обусловлена скоплением жидкости в межклеточном пространстве. Такое случается, если венозные клапаны работают неправильно. Обычно варикозные отеки появляются в вечернее время и усиливаются в жаркую погоду.

Одним из передовых методов борьбы с варикозом является эхосклеротерапия – удаление деформированных вен бескровным способом с помощью введения иглой раствора, который склеивает сосуд и выводит проблемную область из обращения. Вся процедура проходит под контролем УЗИ. В Тюмени склеротерапию нижних конечностей под контролем УЗИ проводят опытные специалисты многопрофильного медицинского центра SmartClinic (https://smartclinic72.ru).

Процедура безболезненна и малотравматична, не требует операций и справляется как с сосудистой сеточкой, так и с крупными пораженными венами. В зависимости от степени сложности случая процесс длится до одного часа, а контроль с помощью УЗИ позволяет избежать введения вещества в ткани и снижает риск осложнений. Также тюменцам доступна микросклеротерапия, носящая больше косметический характер и применяемая при ретикулярном варикозе и варикозной болезни на ранних этапах.

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