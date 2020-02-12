Тюменские депутаты оценят уровень работы учреждений допобразования

16:30 12 февраля 2020
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Депутаты Тюменской городской думы 13 февраля посетят учреждения дополнительного образования и узнают о том, какие у тюменской молодежи возможности для самореализации и развития потенциала.

В частности, депутаты пообщаются с воспитанниками ДЮСШ "Прибой" и клуба детского творчества имени Кижеватова, где развивают культурное, патриотическое, техническое направления. После этого в мультицентре "Контора пароходства" пройдет заседание по теме "Молодежь в условиях современного города".

Как сообщается на сайте гордумы, обсудить проблемы и перспективы тюменской молодежи в формате Дня депутата предложили члены постоянной комиссии по социальному развитию гордумы.

Теги: депутаты , Тюменская городская дума
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