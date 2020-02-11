Тюменцев приглашают встречать весну вместе с ДК "Орфей"

Фото ДК "Орфей"

Приходите провожать зиму и встречать красавицу-весну вместе – весело и вкусно! Дом культуры "Орфей" приглашает всех желающих на народное гулянье "Масленица перезагрузка". Мероприятие пройдёт 29 февраля сразу в двух микрорайонах города: мкр. Березняки (Уличная площадь С. Шахлина, 20) – в 12:00, мкр. ММС "Городок" – в 16:00.

Один из самых весёлых праздников в году – Масленица – отмечается все семь дней перед началом Великого поста. В это время люди собираются вместе на улице, поют, танцуют и водят хороводы, устраивают соревнования и конкурсы, а также выпекают и кушают главное блюдо всей недели – блины, которые олицетворяют собой солнце. Дом культуры "Орфей" предлагает присоединиться к древней традиции проводов зимы.

Вас ожидает театрализованное представление и выступления различных творческих коллективов ДК "Орфей", один из которых – хранитель славянских традиций, обычаев и фольклора народный украинский хор "Чиста криниця".

Множество интерактивных площадок понравится всем, кто любит проводить время активно и интересно: тир, метание валенка, перетягивание каната, поднятие гири, штаны-ловуны и деревянная Дженга – скучно не будет никому! Любителям лошадок будет доступно катание на лошадях.

Традиционно народное гулянье не обходится без разнообразных вкусных угощений – каждый сможет купить свежую выпечку, чай, шашлыки, и, конечно же, блины.