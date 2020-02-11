В тюменском музее откроется выставка, посвященная советскому прошлому

Фото ТМПО

Экспозиция "История дома: коммунальная квартира" откроется 11 февраля в 16:00 в музее "Усадьба Колокольниковых". Стоимость посещения: 70 рублей.

Выставка является своеобразной попыткой оказаться в советском прошлом.Коммунальная квартира стала одним из символов советской эпохи. Коммуналка начинается с кухни. А кухня – средоточие всей "коммунальной" жизни. Здесь ссорились и мирились, вместе встречали праздники.

Выставка предлагает представить большое количество людей, проживающих вместе на одной маленькой площади, оценить условия быта, узнать, о чем думали, что читали, что слушали в коммунальных квартирах.

Настроение создает музыкальное сопровождение – известные всем песни советской эпохи. Многое в старых квартирах оказывается знакомым и вызывает эмоциональный отклик, ведь XX век для большинства из нас — это одновременно и прошлое, и настоящее.

Выставка будет открыта для посетителей до 10 августа, включительно.

Возрастная категория 0+

Телефон: +7 (3452) 46-49-63.