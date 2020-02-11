Тюменцам напоминают, куда сообщать о скользких тротуарах

Прямая обязанность управляющих организаций, хозяйствующих субъектов и владельцев зданий — очищать подходы к зданию от снега и наледи. За ненадлежащую уборку территории ответственным лицам грозит административный штраф.

Ситуацию в ежедневном режиме контролируют квартальные. Они определяют собственника здания или управляющую организацию, обслуживающую дом. Затем любым доступным способом предупреждают их о необходимости незамедлительного наведения порядка.

Если оперативной реакции не последовало, квартальные направляют уведомление о вызове на составление протокола. Если не явиться на встречу, протокол составят заочно и отправят его по почте заказным письмом с уведомлением. Затем этот протокол будет рассмотрен на заседании административной комиссии. В качестве доказательства выполненной работы, явившись на комиссию в управу, нарушители вправе предъявить фото убранных территорий.

Руководители организаций предупреждены, что за непринятие мер по уборке снега и наледи им может быть выписан солидный штраф. Для физических лиц сумма штрафа от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 тысяч до 200 тысяч рублей.

О скользкости горожане могут сообщать специалистам служб заказчика по благоустройству, позвонив по телефонам: Центральный округ — 35-34-74; Калининский округ — 43-61-92; Ленинский округ — 20-92-55; Восточный округ — 51-02-76. Также сообщить о проблеме можно на портале "Тюмень — наш дом".