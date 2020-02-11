Радио Шансон и база отдыха "Верхний бор" приглашают тюменцев на масленичные гулянья

Фото организаторов мероприятия

Одна из самых масштабных маслениц Тюмени пройдет 1 марта в 13:00 на базе отдыха "Верхний бор" (11-й км Салаирского тракта, 1).

Шапки-ушанки, валенки, матрешки, кокошники и, конечно, блины! Душе будет где развернуться: гулянья, песни и пляски, румяные девицы и скоморохи, сжигание чучела. А также много, много сюрпризов … и все это с масленичным размахом!

Проведут широкую Масленицу ведущие утреннего шоу на Радио Шансон Жанна Гордеева и Тимур Шквал!

Внимание! Радио Шансон объявляет рекордный призовой фонд 10 000 рублей победителю в конкурсе на лучшее чучело! Заявки принимаются по номеру Viber/WhatsApp: 8-929-200-91-32; по телефону: 68-11-62 и по электронной почте office72@media-trast.ru.