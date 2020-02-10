В Ялуторовске проведут конкурс на лучшего папу

Первенство пап проведут в Ялуторовске в рамках приближающегося Дня защитника отечества. Конкурс будет организован в формате традиционных "Веселых стартов".

Как рассказала специалист Молодежного центра города, организатор первенства Татьяна Исакова, инициатором проведения мероприятия выступает клуб "Молодая семья". Средний возраст участников – 30-35 лет. Для детей предусмотрен отельный зачет.

Конкурс будет проходить в спортзале "Юниор", главным судьей станет Дмитрий Абатуров. Силу, скорость и ловкость участников первенства арбитры определят по шести испытаниям: отцам нужно проехать змейкой на самокате, попрыгать на скакалке, подтянуться, выполнить приседание, поднять гирю и поразить мишень дартса. Призеры получат сертификаты в торговый центр, а также всех участников и детей-спортсменов наградят дипломами и сладостями, пишет ИА "Тюменская линия".