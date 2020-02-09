Флорист дает тюменцам советы по выбору цветов ко Дню влюбленных

Близится День святого Валентина. Выражать свои чувства в этот день принято, в том числе, с помощью цветов. Флористы дают тюменцам советы, как подобрать правильный букет.

Флорист Марина Никольская отмечает, что классический вариант – это розы. Однако рассказать о своей любви в этом случае поможет их цвет. Красные – любовь, алые, бордовые – страсть, розовые, белые – нежность и чувственность.

"Если хотите порадовать, поднять настроение и подарить тепло, то выбирайте весенние букеты с ромашками, незабудками, подсолнухами, герберами, пионами, тюльпанами. Если хочется удивить, то отдайте предпочтение каллам, лилиям и орхидеям – но это более дорогой вариант", - говорит эксперт.

По словам флориста, нужно помнить, что это праздник романтичный, потому лучше отдать предпочтение нежных оттенкам. Имеет значение и количество цветов: это зависит от сорта. Один цветок – это признак внимания, небольшой комплимент. Набор из 3-5 растений – это уважение, намек на чувства, цифра 7 обозначает любовь и привязанность, потому идеальны букеты из 7-9 цветов. А вот подарок из 11 и более растений символизирует страсть, серьезные намерения и крепкие чувства, пишет "АиФ - Западная Сибирь".