Перспективы развития Тюменского района обсуждают на собраниях граждан

Собрание граждан состоялось в Московском муниципальном образовании Тюменского района. Встреча завершила серию отчетов об итогах деятельности местных органов власти за 2019 год: всего прошло 26 мероприятий, в них приняли участие около 3 тыс. человек.

Как сообщили в пресс-службе главы Тюменского района, отчетные собрания сопровождались приемом граждан по личным вопросам, в рамках которых желающие могли задать вопросы и получить на них компетентные ответы.

В Московском МО перед гражданами выступили глава сельского поселения Михаил Захаров, председатель думы Тюменского района Валентин Клименко, заместитель главы района Ольга Зимина. Представители МВД и МЧС рассказали о ситуации в сфере правопорядка и противопожарной безопасности.

Жители поселка интересовались перспективами его развития, благоустройства и строительства социальных объектов, высказывали свои пожелания. Сложности в обсуждении и принятии конкретных решений в том, что иногда эти пожелания оказываются прямо противоположными. Например, одна часть жителей выступает за строительство тротуара, а другая считает его порчей зеленых насаждений. Одни люди хотят иметь неподалеку точку слива жидких бытовых отходов для уменьшения коммунальной платы, а другие видят в этом источник дискомфорта. Такие же проблемы возникают при обсуждении маршрутов и графиков движения общественного транспорта.

Несмотря на это, инициативы и проекты, касающиеся общественных пространств, принимаются при непосредственном участии живущих на территории людей.