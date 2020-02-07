Предприниматели и актеры драмтеатра выступят на одной сцене

Фото: НП «Тюменский деловой Клуб»

В новом деловом сезоне 10 февраля НП "Тюменский деловой Клуб" организует открытую для всех творческую встречу "Театральная Гостиная" с участием актеров драмтеатра, предпринимателей и любителей театра. Мероприятие пройдет в Бизнес отеле "Евразия" в зале ресторана "Восточный Экспресс". Гости мероприятия – актеры Тюменского драмтеатра – Дмитрий Куклев и Игорь Гутманис, сообщает НП "Тюменский деловой Клуб".

"Театральная гостиная" - это цикл творческих встреч с актерами Тюменского драматического театра в течение 2020 года. Приглашенные актеры задействованы во многих успешных постановках драмтеатра и неоднократно были отмечены в рамках Благотворительного творческого конкурса Тюменского делового Клуба. Мария Шатохина, генеральный директор НП "Тюменский деловой Клуб": "На совместных встречах с актерами мы создадим вариацию "Школы театрального мастерства", но с привязкой с практической деятельности предпринимателей и просто людей, без театрального образования.

В живом общении с актерами будет возможность узнать многие театральные байки и секреты сцены. На творческих встречах мы узнаем как формируются сюжеты спектаклей, каким образом их выбирают, на что сделать акцент и какова в этом роль самих актеров, попробуем почитать и порепетировать сценарии по ролям, сделать маленький постановочный спектакль, а если будет желание и возможность, то к концу года поставим и покажем благотворительный спектакль предпринимателей вместе с актерами. Еще одним дополнением данного проекта будет совместное чтение стихов под музыку и постановка стихотворного спектакля".

Выбранный формат творческих встреч в практическом смысле позволит потренировать универсальные навыки самопрезентации, умение работать с волнением и управлять им, поэкспериментировать с управлением голосом и его интонированием, а также совместным творчеством и командной работой. Предыдущие встречи с актерами продемонстрировали данный эффект.

На "Театральной Гостиной" 10 февраля актеры проведут читку пьесы "Загадочные вариации", автор Э. Э. Шмитт, приоткроют для зрителей завесу тайны с чего и как начинается работа над спектаклями. В процессе читки будут рассказаны некоторые актёрские приёмы, позволяющие избавиться от таких страхов как публичные выступления, вялая дикция, боязнь импровизации, тело - врущее за нас. Читка построена по принципу спектакля и, она будет не только интересной и юмористической, но и познавательно полезной.

"Загадочные вариации" - это пьеса на двоих мужчин... Сложно рассказать однозначно о чём... по сути это одно большое интервью. Элементы комедии, драмы, фарса ярко и грамотно сочетаются с атмосферой одиночества и безвыходности... а вообще про любовь" - поделился Дмитрий Куклев, актер Тюменского драмтеатра.

"Театральная Гостиная" состоится 10 февраля по адресу: ул. Советская, д. 20, Бизнес отель "Евразия", ресторан "Восточный Экспресс", 2 этаж.

17.00 – 18.00 – Сбор гостей. Возможность для вкусного ужина, чая и кофе.

18.00 – 20.00 – Приветственное слово. Работа с Дмитрием Кулевым и Игорем Гутманисом.

*Участие бесплатное при условии предварительной регистрации по тел.: (3452) 521-449, e-mail: nptdk@mail.ru, исполнительная дирекция НП "Тюменский деловой Клуб". Категория 6+