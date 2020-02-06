Тюмень запустила флешмоб "Своих не бросаем!"

Жители Тюменской области неоднозначно отнеслись к новости о том, что под Тюменью создана карантинная зона по коронавирусу. В соцсетях идут искуссии между теми, кто не очень доволен происходящим, и тех, кто поддерживает принятое решение о размещении эвакуированных из Китая на тюменской земле. Последние, чтобы объяснить свою позицию и поддержать соотечественников, запустили флешмоб "Своих не бросаем!".

"Комсомольская правда" – Тюмень" собрала самые яркие призывы горожан не поддаваться панике и не ругать на чём свет стоит тех, кому нужна помощь.

Александра Малыгина, пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области:

"С удовольствием поддержу желание многих сказать: мы #СвоихНеБросаем! Люди, которые по разным причинам оказались в зоне распространения вируса, имеют право вернуться домой. Давайте будем вести себя так, чтобы нам потом не было стыдно за те ужасы, что вы пишете! Тюменская область оперативно мобилизовалась и постаралась создать максимально комфортные условия пребывания в карантине в течение двух недель. Люди здоровы! Абсолютно для нас безопасны! В инфекционной больнице каждый день работают специалисты и каждый вечер возвращаются домой. Специалисты знают, как соблюдать все меры безопасности, чтобы никакой угрозы для тюменцев и россиян не было!"

Анастасия Дембицкая, пресс-секретарь областной клинической больницы № 2:

"Ужасает массовая истерия по поводу наших сограждан из Уханя! Как легко люди сыплют оскорблениями и проклятиями, и почему-то никто не хочет посмотреть на ситуацию глазами эвакуированных. Им и так страшно и морально тяжело, а тут ещё такой шквал ненависти только за то, что оказались в ненужное время в ненужном месте. Люди, они – такие же, как мы, и здоровые! А карантин – это просто мера безопасности. Хоть два года они бы сидели в карантине в Ухане, по прилёту на Родину их бы всё равно закрыли на две недели на всякий случай. В России им обеспечат более тщательное наблюдение, чем за пределами страны. И то, что это доверили Тюмени, означает мощь и силу нашего региона".

Андрей Зубов, продюсер центра BAZA:

"Я готов работать волонтёром. Я не вирусолог и не умею лечить людей, но я умею работать с информацией, могу делать документальные фильмы, информационные ролики. Я учусь работать по правилам интернета и понимаю важность наличия информации в этом вопросе. Я хочу получить вопросы, как чувствуют себя люди, прибывшие в Тюмень на две недели, как организована безопасность в карантинной зоне. Я очень вдохновлён решением Тюменской области, что она решила повлиять на глобальную проблему и стать щитом для людей".

Светлана Захарова, блогер:

"Друзья! Я не хочу хайпить на теме эвакуации россиян в Тюмень, но и молчать не могу. Вы чего? Это же НАШИ люди, которые нуждаются в нашей поддержке и в нашей помощи. Их привозят не к вам в квартиру, а в закрытый санаторий, где предприняты все меры безопасности. Плюс они даже без симптомов болезни, они здоровы! Давайте прекратим этот балаган и панику в сети. Представляю, каково им и их семьям сейчас читать всё это. Лучше займитесь своим здоровьем, настоящий враг – часто внутри".

Кирилл Харитонов, заместитель председателя Молодёжного парламента при Государственной думе РФ:

"Ау, люди, очнитесь, что вы пишете? К нам летят наши соседи, друзья, коллеги, родственники, родители, земляки. Те, кто в обычной жизни находится рядом с нами! Я понимаю волнение людей, в том числе молодых родителей. Но то, что сейчас происходит, это не "коронавирус", а информационный вирус, который мы с вами запускаем сами. В Тюмени сильная команда, работают лучшие специалисты со всей страны, которые в силах обеспечить безопасность. В подобных вопросах нужно проявлять меньше эмоций и доверять официальным источникам, а не фейкам и бурной фантазии!"

Анастасия Петелина, организатор массовых представлений и праздников: