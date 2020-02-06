Гараж тюменца продали и разобрали без его ведома

13:05 06 февраля 2020
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Фото: pixabay.com

В Тюмени раскрыли кражу гаража, совершенную несколько месяцев назад в одном из кооперативов города. В начале этого года владелец гаража не обнаружил его на привычном месте.

Как установила полиция, к краже был причастен 30-летний местный житель. Мужчина сфотографировал гараж и выставил объявление о его продаже на одном из сайтов. Покупатель нашелся, и злоумышленник продал чужой гараж за 140 тысяч рублей. Новый владелец демонтировал его и сдал в прием металла. 

Подозреваемый в незаконной продаже был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ "Кража". 

Теги: кража
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