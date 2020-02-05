В Тюмени приземлился первый самолет с пассажирами из Китая

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Первый самолет Воздушно-космических сил России с 80 россиянами, эвакуированными из китайского города Ухань, сел в аэропорту Рощино в Тюмени. Заболевших среди них нет. Об этом сообщает Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

Второй самолет Воздушно-космических сил России доставит в Тюмень 64 туриста.

Эвакуированные из Уханя россияне и граждане других государств будут размещены в реабилитационном центре с автономной инфраструктурой в 30 км от Тюмени.

По оценке посольства РФ, в Хубэе находится 341 россиянин, из них на связь с дипломатами вышли 183. Отправить за россиянами самолеты ВКС ранее распорядился президент России Владимир Путин, два из них вылетели из Уханя во вторник, 4 февраля, сообщает ТАСС.