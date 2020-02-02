В Упоровском районе выпустят книгу о земляках на фронте

Книгу "Солдаты Великой Победы" тиражом 400 экземпляров выпустят в Упоровском районе к 75-летию Великой Победы. Проект посвящен землякам на фронтах Великой Отечественной войны.

Как рассказала специалист краеведческого отдела Упоровской районной библиотеки Наталья Шрайнер, инициатором подготовки издания выступил глава муниципалитета Леонид Сауков. Первые экземпляры книги еще до презентации подарят ветеранам на торжественной церемонии вручения юбилейных медалей "75-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов", которая запланирована на середину февраля.

Книга включает три главы: "Они вернулись домой с Победой", "Они погибли, сражаясь за Родину", "Поиск продолжается". Поисковая работа стартовала около пяти лет назад, ей занимались поисковые отряды школьников, педагоги, ветеранские организации, главы поселений, работники военного комиссариата, краеведческого отдела районной библиотеки, неравнодушные жители района. К 75-летию Победы они постарались собрать в книгу максимально полную информацию о героях-земляках, отыскать новые сведения, фотографии, рассказы о послевоенной жизни. В книгу вошли материалы краеведческих и школьных музеев, личные архивы участников Великой Отечественной войны, пишет ИА "Тюменская линия".

"Несколько лет назад считалось, что на фронт в сороковые годы ушли более 5300 человек, не вернулись с полей сражений около 2,5 тысяч упоровцев. Благодаря кропотливой работе удалось выяснить новые имена и воевавших, и погибших. Данные архивов помогли установить судьбы десятков человек, считавшихся без вести пропавшими. Также удалось найти карточки земляков, которые умерли в шталагах и похоронены в Германии и Польше, эти данные будут опубликованы впервые", - отметила Наталья Шрайнер.

По последним уточненным данным на фронтах Великой Отечественной войны воевали 6 тыс. 400 жителей Упоровского района. Документально подтверждена гибель 3 тыс. 30 бойцов. Среди них 60 человек погибли в плену. Еще более тысячи солдат считаются пропавшими без вести. 2 тыс. 330 упоровцев вернулись домой.