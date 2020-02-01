В школах Тюмени ввели карантин

С 3 по 8 февраля включительно приостановлен учебный процесс во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования молодежной политики и спорта, культуры Тюмени. Данные меры предприняты для предотвращения роста заболеваемости обучающихся ОРВИ и гриппом на основании решения санитарно-противоэпидемической комиссии, сообщили в пресс-службе администрации города.

Процесс обучения рекомендовано организовать в дистанционной форме.

Как сообщила начальник управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо на брифинге, карантинные мероприятия не имеют отношения к выявленному в областном центре случаю заболевания коронавирусом, они связаны с высокой заболеваемостью гриппом и ОРВИ.

Тюменцам также рекомендуется обратить внимание на профилактические мероприятия: избегать контакта с больными острыми респираторными заболеваниями, ограничить посещение многолюдных мест, а при посещении медицинских организаций, общественного транспорта, крупных торговых центров пользоваться одноразовыми масками.

Маска подлежит частой смене, после пребывания в местах массового скопления людей следует полоскать горло антисептическими растворами, промывать полость носа. Также важно вести здоровый образ жизни: достаточно спать, употреблять в пищу продукты, богатые витаминами, исключить вредные привычки, соблюдать питьевой режим, употреблять в пищу продукты, содержащие в большом количестве витамин С (аскорбиновую кислоту) для повышения сопротивляемости организма простуде.

Необходимо чаще проветривать помещения и проводить влажную уборку, соблюдать правила личной гигиены, регулярно и тщательно мыть руки с мылом. Если вы кашляете или чихаете – прикрывайтесь салфеткой или, в крайнем случае, локтем, но никак не ладонью. При появлении первых симптомов заболевания обратитесь за квалифицированной помощью к врачу. Оценив Ваше состояние, врач назначит правильное лечение, что сократит длительность заболевания и снизит вероятность возникновения осложнений.