Фееричный концерт "Три праздника в гости" завоевал сердца гостей

Концертная программа "Три праздника в гости!" от народного украинского хора "Чиста Криниця" прошла в Доме культуры "Орфей" в минувшую субботу 25 января.
"Три праздника в гости!" были посвящены трём большим народным славянским праздникам: "Рождеству", "Святкам" и "Крещению".
Вечер в "Орфее" получился по-настоящему ярким и фееричным: концерт, песни, танцы, шутки, частушки, прибаутки, загадки, гадания. Участники коллектива "Чиста Криниця" во главе с руководителем Ларисой Владимировной Вишневской провели мастер- класс по разучиванию танца "Карапет" и конкурс по лепке вареников. Зрители получили массу подарков и отличного настроения!
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