Фееричный концерт "Три праздника в гости" завоевал сердца гостей

Фото: ДК "Орфей"

Концертная программа "Три праздника в гости!" от народного украинского хора "Чиста Криниця" прошла в Доме культуры "Орфей" в минувшую субботу 25 января.

"Три праздника в гости!" были посвящены трём большим народным славянским праздникам: "Рождеству", "Святкам" и "Крещению".

Вечер в "Орфее" получился по-настоящему ярким и фееричным: концерт, песни, танцы, шутки, частушки, прибаутки, загадки, гадания. Участники коллектива "Чиста Криниця" во главе с руководителем Ларисой Владимировной Вишневской провели мастер- класс по разучиванию танца "Карапет" и конкурс по лепке вареников. Зрители получили массу подарков и отличного настроения!