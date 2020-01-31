"Битва оркестров" завоевывает все больше поклонников среди тюменцев

Фото: Дмитрий Сиялов

Грандиозный музыкальный баттл состоялся во Дворце культуры "Нефтяник" 29 января. Два оркестра сошлись в равной "схватке", насладиться которой пришли сотни тюменцев. В зале не осталось свободных мест, и это говорит о многом.

Холодным январским вечером сердца тюменцев были согреты теплом и невероятной атмосферой, царившей на "Битве оркестров".

Тюменский духовой оркестр под руководством Тимура Бахрова и Тюменский оркестр русских народных инструментов им. Л.Ф. Беззубова под руководством Владимира Лавришина вновь сошлись в нешуточной музыкальной борьбе за звание лучшего оркестра города.

Мероприятие началось с интересной разминки, во время которой оркестры по очереди исполнили популярные композиции. Например, Kaoma – Lambada, Boney M – Rasputin, Michael Jackson и другие. После чего оркестры совместно сыграли композицию из "Полицейской академии".

Первой номинацией музыканты, конечно, отдали дань классике. В номинации "Музыка народов мира" Тюменский оркестр русских народных инструментов подарил слушателям прекрасное звучание ирландских мотивов. Под красивую мелодию участницы школы ирландского танца "Кадэнса" закружились в народном танце.

Тюменский духовой оркестр, в свою очередь, окунул гостей в романтичную атмосферу Парижа, прекрасные купидоны из театр-проекта "Чудейство" спустились со сцены и рассыпали розовое конфетти, вызывая улыбку у каждого из сидящих в зрительном зале.

Также оркестры соревновались в номинации "Год народной памяти и славы". Оркестр народных инструментов исполнил композицию "Ехал я из Берлина", а духовой оркестр –попурри из шести знаменитых военных песен ("Смуглянка", "Первым делом самолеты" и другие).

Вне конкурсного соревнования коллективы вновь объединили усилия, чтобы в честь 2020 года, объявленного Годом памяти и славы, подарить зрителям любимую многими композицию "Катюша".

Следующими номинациями стали "Саундтрек", "Аккомпанемент солисту-вокалисту", "Битва в одной песне", "Аккомпанемент вокальной группе" и "Танцевальный хит".

Каждому из оркестров помогали талантливые тюменские исполнители, среди которых Михаил Шепеленко, Наталья Малаенко, Анастасия Русанова, вокальная группа "Космос", ансамбль цыганской песни "Милай", вокал-бэнд "Матрица", вокальная группа "Арабелла" и другие.

Отдельного внимания заслуживают ведущие вечера – Юра и Гера. Их превосходное чувство юмора и зажигательные танцы не давали заскучать никому. Во многом благодаря им проект "Битва оркестров" еще больше полюбился тюменцам.

По итогам "Битвы оркестров" победителем стал Тюменский духовой оркестр под руководством Тимура Бахрова. Именно у них будет находиться Кубок до следующего баттла.

Одна из зрительниц, Дарья, поделилась своими впечатлениями после концерта: "Я впервые побывала на "Битве оркестров", получила большое удовольствие от выступления артистов, музыкантов. Великолепное исполнение, интересные интерпретации самых известных мелодий. Особенно впечатлил оркестр народных инструментов и оригинальное звучание балалайки и других народных инструментов, например, в опере "Кармен" или "Битлз". Тюменский духовой оркестр порадовал современным репертуаром. Отдельное спасибо танцорам и вокалистам, которые поддержали участников битвы. Буду ждать следующего концерта".

Этот вечер был наполнен прекрасной музыкой, современным подходом к исполнению, чудесными танцами и театральными действиями. Мы уверены, что такого уровня мероприятие отозвалось в сердце каждого зрителя, а также тех, кто присоединился к прямой трансляции с мероприятия.