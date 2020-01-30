Раннее бронирование VS горящие туры: мнение эксперта

Отпуск за рубежом – дело, требующее тщательной подготовки. Но помимо выбора места, туроператора и проч. важную роль играют финансы, поэтому многие выбирают горящие туры в целях экономии. Да и планировать свою жизнь на полгода вперед готов не каждый: можно заболеть, могут поменяться планы…

Но действительно ли горящие туры настолько лучше ранней брони? Разобраться в этом вопросе поможет трэвел-эксперт с опытом работы 19 лет, владелица собственного турагенства "оБерег" Наталья Приходько.

В действительности, отели рады понимать, сколько посетителей им стоит ожидать в сезон высокого спроса, поэтому готовы снижать цены для ранней брони. Экономия может составлять в среднем от 7 до 40-50% в зависимости от близости к дате вылета. То есть максимальной скидка может быть примерно за полгода, а ближе к заветному числу стоимость будет постепенно повышаться.

К тому же, раннее бронирование предполагает огромный выбор направлений, дат и рейсов, а также оплату в рассрочку. Дешевле можно приобрести заранее и билеты на регулярный и комфортный самолетный рейс, чем на чартер, а в случае переноса даты вылета забронировать рейс без потерь на другой день или вернуть билет, получив компенсацию.

С другой стороны, кого-то может отпугнуть необходимость предоплаты (до 50%) и невозможность отменить такую поездку без финансовых потерь. Однако у туриста есть возможность оформить страховку с компенсацией в случае отмены путешествия по определенным причинам.

Основных таких случаев четыре:

* Неожиданное заболевание застрахованного или его близкого родственника с госпитализацией. * Инфекционное заболевание застрахованного или его ребенка, зафиксированное не ранее, чем за 15 дней до даты поездки. * Травма, полученная не ранее, чем за 21 день до даты начала путешествия. * Уничтожение личного имущества (к примеру, пожар в квартире и т.п.).

Боле того, отдельные туроператоры предоставляют возможность отменить тур за 2-3 недели до старта и возвращают деньги даже при раннем бронировании.

Среди немногочисленных очевидных минусов раннего бронирования стоит отметить колебания курса валюты, повлиять на который у туриста нет никакой возможности. Но даже в таком случае вы не уйдете в убытки, так как, по сути, приобрели заранее тур по выгодной цене. Да и колебания валюты могут быть и в пользу путешественника.

Опасения при заблаговременном бронировании может вызывать судьба туроператора: известны случаи, когда турфирмы банкротились и оставляли клиентов в бедственном положении. Избавить себя от этой напасти можно, только сотрудничая с проверенными операторами. Для этого настоятельно рекомендуется проверять надежность турагентства на сайте Ростуризма, внимательно читать договор и, на всякий случай, сохранять его и все платежные документы, пока не вернетесь на Родину.

Почему же так привлекательны горящие туры? Конечно, соблазнительной кажется цена. Но помните, что, возможно, она такова потому, что самые комфортабельные и удобные варианты разобрали заблаговременно, поэтому внимательно изучите свой выбор. И средняя экономия в 20% даже в пик сезона действительно может того стоить. Также выгодны горячие туры в начале или конце сезона, когда спрос невысок, свободных номеров достаточно, и нужно срочно заполнить борт самолёта. Также учитывайте, что горящие туры на мало востребованные направления могут быть и вовсе отличными и по приятной цене, ведь низкая востребованность не обязательно означает низкий уровень сервиса.

Горячие туры не предоставляют широкого выбора отелей и дат, но если вам по душе предлагаемый вариант – какая разница? Проблемой может оказаться процесс оформления визы в короткие сроки, но в этом вам поможет туроператор.

Таким образом, выбор между ранним бронированием и горящим туром зависит, по большому счету, от ваших планов и предпочтений, так как отдохнуть с комфортом и экономией можно при любом из вариантов.

Красиво спланировать отдых по самым выгодным условиям вам с радостью поможет опытнейший эксперт Наталья Приходько. Задать интересующие вопросы можно на странице специалиста в Instagram, а выбрать себе тур по душе в режиме онлайн – на сайте туристической компании "оБерег".