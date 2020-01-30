Коллаж из матрешек и посты из соцсетей: в "Конторе пароходства" открывается новая выставка

13:03 30 января 2020
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Официальное открытие выставки "+30°+" пройдет в мультицентре "Контора пароходства" 31 января. Художник из Санкт-Петербурга Евгений Панин представит работы: пейзажи из разных стран, коллаж из матрешек и картины-посты из соцсетей.

Среди работ посетители увидят коллажи с матрешками, где русская игрушка становится способом изображения мысли точно также, как штрих или мазок. А также посты-полотна из Instagram, которые "вырвались" наружу. Евгений отмечает, что этими работами создавал двойное путешествие: в соцсеть и обратно, в реальный мир.

"Нередко случается так, что произведения искусства выглядят намного завораживающими на экране телефона, чем в оригинале. Существование одного и того же объекта в разных плоскостях натолкнуло меня на создание проекта, где в основе — попытка разрушения стереотипного мышления", — рассказал Евгений.

В день открытия художник проведет экскурсию и расскажет о нюансах работ. Регистрация по ссылке.  Начало мероприятия в 19 часов.

Выставка продлится до 29 февраля. Вход — 150 рублей, студентам и пенсионерам — 100 рублей. В первый день — бесплатно.

Теги: выставка
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