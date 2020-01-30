Тюменские врачи спасли женщину с гортанью в 4 раза уже нормы

В Областную клиническую больницу №2 поступила 70-летняя жительница Курганской области, страдавшая от затрудненного дыхания. У женщины было диагностировано сужение гортани: если в норме ее диаметр составляет около 8 миллиметров, то у пациентки просвет был около 2 миллиметров.

До этого в родном регионе женщине по медицинским показаниям удалили щитовидную железу. Спустя время у нее возник парез голосовых складок, и просвет гортани опасно сузился. Воздух с трудом поступал в легкие. Любое ОРЗ или острый ларингит могли спровоцировать спазм гортани, когда просвет перекрывается полностью и человек задыхается. Если бы такая ситуация развилась дома, пациентку просто могли не успеть спасти.

Оториноларингологи ОКБ №2 во время микрохирургической операции расширили просвет гортани путем пластики голосовых связок. Для того чтобы хирурги могли беспрепятственно работать, пациентке заранее на время наложили трахеостому — искусственное дыхательное горло. Операция длилась около часа. Уже на следующий день после нее женщина смогла свободно дышать самостоятельно, сообщили в пресс-службе медучреждения.