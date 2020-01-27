Бывшего директора завода "Электрон" оштрафовали за миллионные долги по зарплате

В Тюмени суд вынес постановление по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ПАО "Опытный завод "Электрон". Ему был назначен судебный штраф.

Руководитель не платил зарплату 234 работникам с декабря 2018 года по апрель 2019 года. Сумма долга составила 12,9 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев).

Организация несколько месяцев находилась на контроле прокуратуры, благодаря принятым мерам долги по зарплате были погашены

В ходе следствия подозреваемый и его адвокат ходатайствовали о прекращении уголовного дела, и следователь обратился в суд с ходатайством о назначении судебного штрафа.

Суд прекратил уголовное дело и назначил бывшему руководителю судебный штраф в размере 80 тыс. рублей в доход государства.