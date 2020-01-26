Для тюменских подростков организуют занятия от известных драматургов

Фото МТЦ "Космос"

В Тюмени организуют бесплатную творческую площадку для подростков от 12 до 18 лет, где известные драматурги будут проводить занятия в рамках лаборатории "Здесь Я".

Организатором выступает Молодежный театральный центр "Космос". В рамках драматургической школы участники пройдут недельный курс занятий под руководством известных драматургов – Маши Конторович, участницы основной программы фестиваля "Любимовка", ее пьесы ставят сегодня по всей России и за рубежом, и Романа Козырчикова, финалиста проекта "Кульминация", лауреата международного конкурса драматургов "Евразия" и других. Вместе они напишут свои первые пьесы, которые войдут в выпущенный по итогу сборник.

Затем юные тюменцы поучаствуют в серии мастер-классов по актерскому мастерству, сценической речи, пластике и музыке. Их ждет несколько встреч с психологом, участие в открытых читках и обсуждениях спектаклей. Финальной точкой станет спектакль, который участники поставят вместе с режиссером и драматургом из Архангельска Дмитрием Тарасовым, участником режиссерской лаборатории БДТ "Зеркало сцены", лаборатории по инсценировкам современной прозы "Живое слово театра" от СТД РФ и других. Его пьеса "Воскресенье/Воскресение" в 2019 году вошла во fringe-программу "Спорная территория" в рамках фестиваля "Любимовка", пишет "Мегатюмень".