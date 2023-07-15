В Тюмени откроется театральная школа для начинающих творческих сообществ

В Молодежном театральном центре "Космос" стартует школа для начинающих творческих сообществ и единиц "Теплица". В рамках проекта пройдет ряд мастер-классов и лекций, итогом станут театральные эскизы. Участие по предварительной регистрации.

С 31 июля по 3 августа пройдет знакомство, состоятся мастер-классы от кураторов школы. С 4 по 30 августа продлится самая активная часть школы — участники совместно с куратором будут создавать эскизы. 31 августа пройдут открытые показы работ. Посмотреть показы можно будет по предварительной регистрации. Организаторы ждут заявки от молодежи до 35 лет.

Участники поделятся на пять групп по направлениям театра, у каждой группы будет куратор. Режиссер Никита Герасимов будет наставлять группу по драматическому театру, режиссер Светлана Ханжина будет работать в жанре документального театра, хореограф Варвара Хлюстина научит участников основам танцевального театра, режиссер Майя Шульц расскажет о сторителлинге, а режиссер Константин Ваганов поделится знаниями о сайт-специфик театре. В конце года у участников школы пройдет выпускной, где они представят самостоятельные наработки, сообщает Комсомольская правда - Тюмень.