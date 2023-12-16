Тюменским детям с особенностями здоровья показали театрализованные представления на дому

16:37 16 декабря 2023
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В Заводоуковском городском округе завершилась работа проекта по организации досуга детей с особенностями здоровья "Сказка на дом". Подростки посмотрели спектакли по мотивам сказок и приняли участие в мастер-классах по театральному искусству.

Во время проекта инклюзивные волонтеры побывали в гостях у 11 детей, которые не имеют возможности выйти из дома. Участники форум-театра "Пуговица" и педагоги дополнительного образования показали юным жителям Заводоуковска театральные постановки, основанные на сюжетах детских сказок, и провели интерактивные игры.

— С помощью нашего проекта мы хотели помочь детям с особенностями здоровья разнообразить свой досуг и стать частью театрализованного действа. Ребята получили базовые знания в сфере театра и познакомились с новыми людьми, — рассказала Ольга Гагарина, руководитель проекта "Сказка на дом".

Проект — победитель конкурса молодежных инициатив "Моя идея". Ольга Гагарина выиграла 65 000 рублей на реализацию своего проекта, сообщает Мегатюмень.

Теги: дети , Заводоуковск , театр
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