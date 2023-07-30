Театральные мастер-классы могут посетить тюменцы

5 и 19 августа в Молодежном театральном центре "Космос" состоятся бесплатные мастер-классы в рамках театральной школы "Теплица".

5 августа в 18:00 пройдет интерактивная лекция по сценическому свету "Свет в конце кулис" от Ивана Петрова, руководителя технического отдела "Космоса".

19 августа в 11:00 состоится лекция "Почему театр кукол — это не только для детей" от Лидии Фрицлер, студентки театроведческого факультета РГИСИ и руководителя медиаотдела "Космоса".

— Школа "Теплица" — это масштабный проект, созданный для того, чтобы у тюменцев появилось как можно больше возможностей для творческого самовыражения и просвещения. Все события "Теплицы" будут бесплатными, — поделилась Оксана Сысоева, исполняющая обязанности руководителя "Космоса".

В театральной школе "Теплица" до конца декабря пройдут открытые образовательные лекции и мастер-классы. Зарегистрироваться можно до 30 июля, ссылка размещена в группе МТЦ "Космос" ВКонтакте, сообщает Мегатюмень.